Samsung z Androidem jako "kluczyk" do auta - tylko dla wybrańców

Otwieranie nowoczesnych samochodów z poziomu telefonów z Androidem nie rozwija się w szczególnie imponującym tempie. Samsung stara się to zmienić i robi następny krok. Łączy siły z BMW, by zaoferować taką opcję na kolejnym rynku - brazylijskim.

Samsung połączył siły z BMW, by zaoferować właścicielom modeli Galaxy S20 i nowszych (z wyjątkiem S20 FE) w Brazylii opcję otwierania z telefonu wybranych samochodów BMW. Otwierany w ten sposób może być szereg modeli aut, w tym wiele z serii X. By całość mogła działać, wykorzystywany jest moduł NFC oraz komunikacja UWB, zaś samo oprogramowanie w smartfonie musi być zaktualizowane do najnowszej wersji - tłumaczy serwis autoevolution.

Warto podkreślić, że elektroniczny kluczyk do samochodu w formie aplikacji dla smartfonów Samsunga współpracuje z pojazdami, które można policzyć na palcach. Poza szeregiem modelu BMW, jest to tylko kilka modeli marek KIA, Hyundai oraz Genesis, o czym można przeczytać w oficjalnej dokumentacji. Tak wolna adopcja może być zaskakująca, zważywszy że eksperymenty producentów z elektronicznym dostępem do pojazdów trwają od lat.

Z drugiej strony pojazdy można często otwierać zdalnie z wykorzystaniem autorskich aplikacji producentów. Przykładem może być KIA, którą da się zdalnie otwierać z dowolnego miejsca i nie jest do tego wykorzystywana technologia zbliżeniowa. O ile dany kierowca nie posiada kilku samochodów różnych marek, by musieć przełączać się pomiędzy aplikacjami do obsługi aut, nie powinno być to szczególnym utrudnieniem.

Czy warto kupić smartfon Huawei P60 Pro?

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl