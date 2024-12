Santander Bank ostrzega przed telefonami. Podał trzy zasady

Santander Bank Polska apeluje o ostrożność podczas rozmów telefonicznych. Ostrzega przed oszustami, którzy mogą próbować podszyć się pod rodzinę lub znajomych i oczekiwać pilnego wsparcia poprzez przelew środków. Wykorzystując technologię deepfake, mogą dziś przygotować nagrania głosowe lub filmy, które będą wiernie udawać wypowiedź kogoś bliskiego, co w emocjach może być trudne do rozpoznania.

Ważne jest również, aby regularnie aktualizować swoje urządzenia i korzystać z oprogramowania antywirusowego, co chroni przed najnowszymi formami ataków. Podwójna weryfikacja (2FA) to z kolei zasada, którą należy stosować wszędzie tam, gdzie jest to możliwe podczas logowania. Nawet gdyby ktoś zdobył hasło, dodatkowe zabezpieczenie w formie kodu SMS lub aplikacji utrudni dostęp do konta.