Santander Bank Polska ostrzega klientów. Uwaga na kody

Santander Bank Polska przypomina klientom, by uważali na kody QR znajdowane w miejscach publicznych . Kod QR to nic innego jak graficzna forma przedstawienia linku, którą ponadto trudno zweryfikować przed skanowaniem aparatem. Machinalnie odwiedzając strony internetowe "zaszyfrowane" w kodach QR można więc narazić się na dokładnie taki sam problem, jak po kliknięciu skróconego, spreparowanego linku w typowym SMS-ie phishingowym - trafić na fałszywą stronę internetową .

W ostateczności pewnym rodzajem zabezpieczenia będzie także naoczna analiza linku , który wyświetla się zwykle na ekranie telefonu po zeskanowaniu kodu QR, ale przed odwiedzeniem danej strony. Trzeba jednak pamiętać, że oszuści sięgają po szereg sprytnych metod, by upodobnić linki do autentycznych adresów stron , w tym po nietypowe metody związane z przekierowaniem . W ten sposób - zwłaszcza w pośpiechu, próbując zapłacić za postój samochodu - trudno mieć pewność, że link jest bezpieczny.

Reasumując, chcąc zachować pełne bezpieczeństwo najlepiej jest unikać skanowania kodów QR dostępnych w przestrzeni publicznej, które mają doprowadzić do jakiegokolwiek rodzaju formularza płatności. Podając w nim swoje dane do bankowości internetowej (przy założeniu, że trafiło się na fałszywą stronę), login i hasło trafią w ręce oszustów, którzy później będą próbowali zalogować się na prawdziwe konto w banku ofiary, by podjąć próbę kradzieży pieniędzy.