Santander Bank Polska wydał pilny komunikat do klientów

Santander Bank Polska zwraca uwagę klientów na fałszywe wiadomości SMS oraz e-mail, z pomocą których oszuści próbują wyłudzać dane logowania do kont. Cechą wspólną są m.in. litery z obcych alfabetów w treści - dzięki temu atakujący chcą ominąć automatyczne zabezpieczenia działające na przykład po stronie operatorów komórkowych.

Charakterystyczny element to także link, który najczęściej jest skrócony i prowadzi na fałszywą stronę internetową. Trafiając na taką witrynę, warto pamiętać o konieczności sprawdzenia adresu URL. Ten zazwyczaj już na pierwszy rzut oka zdradza, czy mamy do czynienia z prawdziwą, czy autentyczną stroną (nie tylko w przypadku bankowości). Santander przypomina, że autentyczne adresy w jego przypadku to jedynie: santander.pl, centrum24.pl oraz ibiznes24.pl.