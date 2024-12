Serwis telewizji DVB‑T2. Nie reguluj odbiornika

Telewizja naziemna DVB-T2/HEVC jest regularnie sprawdzana przez techników, co przebiega zgodnie z aktualizowanym na bieżąco harmonogramem. W wybranych lokalizacjach w kraju - czasem tylko w przypadku niektórych multipleksów - mogą wówczas występować przerwy w dostępie do sygnału DVB-T2 . Innymi słowy odbiorcy telewizji naziemnej w danym rejonie mogą nie odbierać programów.

Prace techniczne przy nadajnikach DVB-T2 przebiegają zwykle maksymalnie kilka godzin. Mieszkańcy rejonów, w których przeprowadzany jest serwis, muszą po prostu uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na koniec działań techników . Do tego czasu lepiej nie regulować odbiorników, bo nie wpłynie to na możliwość odbierania sygnału. Szczegóły działań na najbliższe dni opisywane są przez Emitela w harmonogramie .

Warto dodatkowo zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie realizowanych jest kilka dłuższych operacji serwisowych, wyłączających wybrane nadajniki DVB-T2 na dłuższy okres. Do 5 grudnia należy się liczyć z utrudnieniami związanymi z obiektem RTCN Gdańsk / Chwaszczyno, do 6 grudnia z obiektami RTCN Poznań / Śrem oraz RTCN Giżycko / Miłki, do 9 grudnia SLR Włodawa / ul. Żołnierzy WiN 22a, a do 12 grudnia RTCN Białystok / Krynice. Dodatkowo aż do 30 stycznia mogą występować utrudnienia związane z zasięgiem DVB-T2 (MUX-3) z SLR Bolewice.