Serwis telewizji DVB‑T2 w dniach meczów. Obejmie też MUX‑3

Jak wynika z aktualizowanego na bieżąco harmonogramu prac serwisowych przy nadajnikach telewizji cyfrowej DVB-T2/HEVC , Emitel ponownie przystąpił do regularnego odwiedzania masztów, co wcześniej zostało na pewien czas wstrzymane. Mimo trwającego wciąż Euro 2024, prace będą obejmować także MUX-3 , gdzie dostępne są kanały TVP z transmisjami sportowymi.

Fani futbolu nie muszą się jednak obawiać, że przez brak sygnału ominą mecze. Większość prac serwisowych przy nadajnikach DVB-T2 zakończy się na czas. W chwili tworzenia niniejszego tekstu (podkreślamy, że harmonogram może ulec zmianie), problem dotyczy jedynie nadajnika TSR Stuposiany / g. Czereszna , gdzie prace serwisowe związane z MUX-3 będą realizowane przez kilka dni - od 9 do 12 lipca.

W tym czasie odbiorcy z obszaru objętego zasięgiem tego nadajnika TV mogą nie mieć dostępu do TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Sport HD i innych kanałów z MUX-3, co utrudni śledzenie rozgrywek sportowych we wtorek i środę (9 i 10 lipca), kiedy odbywać się będą mecze półfinałowe Euro 2024.