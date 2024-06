Skala jest ogromna. Eksperci ostrzegają przed fałszywymi inwestycjami

Oszustwa internetowe stają się coraz bardziej powszechne, a cyberprzestępcy wykorzystują różnorodne metody, by wyłudzić dane osobowe i finansowe użytkowników. Działania oszustów stwarzają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w sieci, wymagając od użytkowników wzmożonej czujności i stosowania odpowiednich środków ochrony.

Nie jest to jednak regułą. Oszuści podszywają się również pod duże, rozpoznawalne firmy. W ostatnim miesiącu często wykorzystywano wizerunek firmy Enea, która rzekomo miała zachęcać do zakupu akcji i ogromnych zysków z inwestycji.

Jak zawsze, apelujemy do naszych czytelników o rozwagę przy inwestowaniu na stronach internetowych, co do których wiarygodności nie mamy pewności. Jak pokazują statystyki, ryzyko napotkania na reklamy fałszywych inwestycji jest coraz wyższe.