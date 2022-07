Sklep Google Play: 50 aplikacji do usunięcia z telefonu

Joker to znany trojan w Google Play, który może zaszkodzić użytkownikom Androida na kilka sposobów. Po pierwsze jest groźny z uwagi na bezpieczeństwo danych - potrafi przejmować SMS-y (to może się przydać oszustom próbującym dostać się do cudzego konta bankowego) i listę kontaktów (co otwiera drogę np. do tzw. oszustwa "na Blika"). Po drugie - może zapisywać ofiarę do niechcianych usług premium, co wprost prowadzi do strat finansowych, co można zauważyć na najbliższym rachunku za telefon.