Sklep Google Play: 18 szkodliwych aplikacji do usunięcia

W sklepie Google Play z aplikacjami na Androida regularnie pojawiają się szkodliwe programy , które omijają zabezpieczenia i są oferowane użytkownikom. Najczęstszą przyczyną jest brak szkodliwego kodu bezpośrednio w programie i późniejsze pobieranie go w formie dodatkowych paczek . Zabezpieczenia Play Protect mają wówczas znacznie utrudnione zadanie w kontekście wykrywania szkodliwych aplikacji.

Jak podaje serwis America Chronicles powołując się na dane z SecneurX, niedawno w Google Play wykryto kolejne 18 zawirusowanych aplikacji . Wszystkie na pierwszy rzut oka wydawały się jednak bezpieczne, toteż przez długi czas nie zostały dostrzeżone. W praktyce po zainstalowaniu wykradały prywatne dane użytkowników Androida, w tym loginy i hasła do bankowości, numery telefonów oraz e-maile.

Zakłada się, że dzięki takim danym oszuści mogli dodatkowo szantażować swoje ofiary. Na podobnej zasadzie działa opisywany przez nas niedawno popularny atak typu sextortion. 18 fałszywych aplikacji, które znaleziono w Google Play wypada bezzwłocznie odinstalować , jeśli znajdują się w smartfonie. Są to:

Podkreślamy, że nawet jeśli szkodliwe programy zostały usunięte ze sklepu Google Play z uwagi na zagrożenie, nie znikną one ze smartfonów automatycznie, jeśli zostały wcześniej zainstalowane przez użytkowników. Warto więc samodzielnie sprawdzić listę programów w telefonie i upewnić się, że żadna aplikacja o nazwie z powyższej listy nie znajduje się w pamięci.

By to zrobić, najrozsądniej jest dotrzeć do listy wszystkich programów, którą w Androidzie można znaleźć w ustawieniach. Z tego miejsca można też od razu odinstalować wybrany program.