Na kolejne szkodliwe aplikacje w Google Play zwraca uwagę serwis 7News. Opisywane programy zostały pobrane łącznie ponad 70 tys. razy i zawierały w sobie szkodliwy kod trojana bankowego Joker. Oprogramowanie potrafi odczytywać dane logowania do bankowości z telefonu i równolegle zapisywać użytkownika do niechcianych kampanii premium SMS, przez co do rachunku za telefon zostanie doliczona dodatkowa kwota.