Sklep Google Play: 6 fałszywych aplikacji do usunięcia

Na szczegóły zwrócił uwagę Bleeping Computer powołując się na analizę badacza Maxime Ingrao. W Sklepie Google Play zidentyfikowano 6 aplikacji na Androida, które potajemnie zapisywały użytkowników do płatnych usług. To typowe zachowanie na przykład dla zaszytego w programach trojana Joker , choć w tym przypadku badacz posługuje się nazwą Autolycos - z uwagi na nieco inne technikalia.

W chwili pisania niniejszego tekstu, wszystkie aplikacje zostały już usunięte z Google Play (co ciekawe dwie z nich dopiero po publikacji Bleeping Computera). Co jednak najważniejsze, niezależnie od usuwania z serwerów przez Google'a, to użytkownicy muszą zadbać o odinstalowanie aplikacji ze smartfonów. Pobrane wcześniej pozostają w pamięci urządzenia tak długo, dopóki nie zostaną usunięte ręcznie.