Sklep Google Play: trojan w 10 tys. telefonów. Zobacz, czy masz i usuń

Szkodliwa aplikacja 2FA Authenticator zniknęła już ze sklepu Google Play, ale nie oznacza to końca problemu dla wszystkich. Użytkownicy Androida, którzy pobrali ją wcześniej, muszą we własnym zakresie sprawdzić telefony i - zgodnie z zaleceniem analityków - bezzwłocznie usunąć program, jeśli jest w pamięci.

W tym przypadku wystarczy przejrzeć ikony w menu lub dotrzeć do menedżera aplikacji w ustawieniach, gdzie programy sortowane są alfabetycznie. Pakiet, którego należy szukać to com[.]privacy[.]account[.]safetyapp. Jak podali analitycy, program był dostępny w Google Play przez 15 dni , zanim został usunięty.

Szkodliwa aplikacja występowała w sklepie Google Play jako wymagająca dostępu do aparatu oraz wykonująca szereg działań pobocznych . Zgodnie z listą, program deklarował możliwość wyłączenia ekranu blokady, uzyskanie pełnego dostępu do sieci, obsługę automatycznego uruchomiania, wyświetlania nad pozostałymi aplikacjami (to typowa "nakładka" ) oraz wstrzymywanie smartfonu przed blokowaniem.

Z takimi możliwościami, trojan Vultur to szkodliwe oprogramowanie zdolne między innymi do przechwytywania danych z aplikacji bankowych, co może prowadzić do utraty pieniędzy z konta. Jest to stosunkowo świeże zagrożenie, o którym głośno zaczęło być dopiero od ubiegłego roku.