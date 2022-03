Google Play: szkodliwa nawigacja w 500 tys. telefonów. Lepiej ją usuń

O szczegółach pisze Bleeping Computer , opierając ostrzeżenie o ustalenia analityków z Dr. Web. Jedna z aplikacji, na którą zwraca się uwagę, to Top Navigation, która do teraz pozostaje dostępna w Google Play. Została pobrana co najmniej 500 tys. razy i cechuje się niską oceną na poziomie 2 z 5 gwiazdek. Możliwe więc, że pobrania były wcześniej sztucznie generowane przez automat lub program stał się niebezpieczny dopiero z czasem, wcześniej naturalnie trafiając do szerokiego grona użytkowników Androida.

Jak wynika z analizy aplikacji w Google Play i komentarzy, Top Navigation to zainfekowany program nakłaniający do subskrybowania fałszywych usług premium, co przez analityków kwalifikowane jest do rodziny zagrożeń Android.Subscription. Podobne cechy wykazuje np. popularny Joker uznawany za trojana bankowego. Powala bowiem również wykradać dane z SMS-ów lub przechwytywać treści z ekranu telefonu. W ten sposób atakujący mogą uzyskać np. login do aplikacji bankowości mobilnej.