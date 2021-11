W Google Play po raz kolejny wykryto szkodliwe aplikacje. Tatyana Shishkova będąca analitykiem w firmie Kaspersky poinformowała na Twitterze o kodzie Jokera zaszytym w programach Smart TV remote oraz Halloween Coloring . Obydwie aplikacje zostały już od tamtego czasu usunięte z Google Play, ale nie oznacza to, że zniknęły ze smartfonów - o to trzeba bowiem zadbać samodzielnie.

Joker to trojan bankowy na Androida znany przynajmniej od 2019 roku. Dla atakujących jest atrakcyjnym rozwiązaniem - Joker potrafi przechwytywać informacje o smartfonie, w tym SMS-y i numery telefonów z książki adresowej. To prosty sposób na pozyskiwanie informacji do kolejnych oszustw lub szansa na odczytanie SMS-ów uwierzytelniających transakcje w bankach, a to krok do kradzieży pieniędzy z konta.