Sklep Google Play ostrzega: "usuń szkodliwą aplikację z telefonu"

O szczegółach poinformował serwis 9to5Google. Jak opisuje, informacja o szkodliwości aplikacji Vanced Manager trafia w formie powiadomienia do telefonów wszystkich osób, które mają ją zainstalowaną. Nazwa wskazuje na powiązanie z usuniętą niedawno ze Sklepu Play aplikacją YouTube Vanced i nie jest to przypadek. Vanced Manager to dodatkowy program, który pozwala instalować YouTube Vanced alternatywną metodą.