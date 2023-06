SMS, który może dostać każdy. "Kliknij link, wybierz bank"

SMS o zapłacie za towar wystawiony na sprzedaż może trafić do każdego. Ktoś podszywa się pod OLX i w ten sposób próbuje skusić nieświadomych sprzedających do kliknięcia załączonego linku. Przejście przez "formularz" prowadzi do utraty pieniędzy z konta.

Wiadomość SMS o rzekomo sprzedanym towarze przez OLX jest masowo wysyłana do Polaków, tyle tylko, że nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym. Atakujący wykorzystują wizerunek OLX i zmieniają identyfikator nadawcy wiadomości, aby trafić do autentycznego wątku w smartfonie. Spreparowana wiadomość zawiera szkodliwy link, którego kliknięcie przeniesie odbiorcę do fałszywego serwisu szybkich płatności.

"Klient zapłacił za towar i dostawę. Kliknij na link, wybierz swój bank i zaloguj, aby otrzymać płatność za towar i etykietę" - brzmi treść SMS-a, którego przykład otrzymaliśmy od naszego czytelnika Jacka. Jeśli odbiorca wiadomości da się nabrać, że istotnie sprzedał właśnie produkt z OLX i musi coś zrobić, by otrzymać pieniądze, padnie ofiarą oszustwa. Podanie danych logowania do banku w formularzu to udostępnienie ich wprost atakującemu, który w tle sam zaloguje się wówczas na autentyczne konto ofiary.

Fałszywy SMS "od OLX" © dobreprogramy

Naturalnie przytoczona treść wiadomości SMS to tylko przykład. Można się spodziewać, że oszuści wysyłają co najmniej kilka podobnych wiadomości, których cel jest jednak wspólny - zachęta do kliknięcia załączonego linku. Nie można również wykluczyć, że w podobny sposób wykorzystywany jest wizerunek Allegro, Vinted czy innych popularnych serwisów. Trudno zaś mówić o konkretnych numerach telefonów, z których wysyłane są fałszywe SMS-y, skoro atakujący podmieniają identyfikator na własną nazwę interpretowaną przez smartfon jako autentyczną - stąd łączenie SMS-ów we wspólne wątki.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl