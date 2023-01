SMS o energii elektrycznej. Na celowniku każdy Polak

Fałszywy SMS o energii elektrycznej w praktyce może trafić do każdego . Wiadomości są bowiem rozsyłane losowo do bazy zdobytych numerów przez oszustów i nie ma przy tym znaczenia, czy dana osoba faktycznie korzysta z usług PGE. Oszuści nie zmieniają pomysłu na atak i piszą o konieczności "uregulowania należności" , aby uniknąć rzekomo zaplanowanego odłączenia energii elektrycznej - najczęściej w dniu, w którym wysyłany jest SMS.

To nic innego jak krótki komunikat, który ma wywołać u odbiorcy emocje. Jeśli "wpadnie w panikę", może nie zauważyć wskazówek, że wiadomość SMS to oszustwo. Skrócony link załączony w treści prowadzi do spreparowanego serwisu szybkich płatności, gdzie atakujący wyłudzają dane logowania do bankowości internetowej. Ofiara wpisuje login i hasło w przekonaniu, że korzysta z systemu, ale w praktyce tylko wysyła dane wprost do atakujących. Wtedy to oni logują się na faktyczne konto i kradną pieniądze.