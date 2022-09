SMS o energii elektrycznej. Taką wiadomość może dostać każdy

Do Polaków nieustannie trafiają wiadomości SMS o rzekomym zaplanowanym wyłączeniu energii elektrycznej. Ktoś wykorzystuje wizerunek dostawcy PGE i próbuje zmusić odbiorców do kliknięcia linku, by mogli uregulować zmyśloną należność. To oszustwo. W ten sposób można tylko stracić pieniądze.

"PGE: Na dzień 27.09.2022 zaplanowano odłączenie energii elektrycznej! Prosimy o uregulowanie należności" - do naszej redakcji praktycznie codziennie spływa po kilka zgłoszeń tego rodzaju. Wiadomość przytaczaną w tym tekście dostała pani Czesława. W tym przypadku SMS został wysłany z numeru +48726064411, a jego treść powinna być świetnie znana wszystkim, którzy na bieżąco śledzą temat zagrożeń współczesnego internetu i świata telekomunikacji.

Wiadomość jest przygotowana w taki sposób, by odbiorca sądził, że nadawcą jest firma PGE. W rzeczywistości SMS nie ma nic wspólnego z komunikacją dostawcy, a informacja o nieuregulowanej należności i planowanym wyłączeniu energii elektrycznej jest po prostu zmyślona. Nadawca chce wywołać uczucie strachu (o co w dobie wątpliwości dotyczących dostaw energii elektrycznej może być łatwo), aby zachęcić przyszłą ofiarę oszustwa do kliknięcia załączonego linku.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy Fałszywy SMS o wyłączeniu energii elektrycznej

Hiperłącze ma teoretycznie prowadzić do systemu szybkich płatności, za pomocą którego możliwe jest uregulowanie rzekomej niedopłaty. W praktyce jest to spreparowany serwis, za pomocą którego oszuści tylko wyłudzają dane logowania do bankowości elektronicznej. Jeśli ofiara nie zorientuje się, że przekazywany login, hasło i później kod z SMS-a w rzeczywistości nie służą w danej chwili do logowania do banku, a jedynie pomagają oszustom - docelowo straci pieniądze z konta.

Po otrzymaniu podobnej wiadomości SMS radzimy więc jak zawsze zachować spokój i z góry założyć, że jest fałszywa. Można ją przekazać dalej do specjalistów z CERT Polska (do tego służy specjalny numer telefonu), a we własnym zakresie skontaktować się z dostawcą energii elektrycznej i zweryfikować ewentualne niedopłaty i związane z tym konsekwencje. Co do zasady jednak, takie wiadomości nie mają nic wspólnego z oficjalną drogą komunikacji dostawcy PGE.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl