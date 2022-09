SMS o energii. 10 numerów, z których możesz dostać wiadomość

Wiadomości SMS o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej to oszustwo. Ktoś podszywa się w nich pod dostawcę PGE i deklaruje, że konieczne jest uregulowanie należności, by prąd był nadal dostarczany. Takim wiadomościom SMS nie należy ufać , a ewentualne niedopłaty we własnym zakresie wyjaśniać z dostawcą energii elektrycznej.

Fałszywą wiadomość SMS "od PGE" łatwo rozpoznać. Wszystkie mają praktycznie identyczną treść, a celem oszusta jest zmuszenie ofiary do kliknięcia linku , który prowadzi do spreparowanej strony szybkich płatności. Jeśli ofiara nie zorientuje się, że przekazuje login, hasło i kody uwierzytelniające atakującym, docelowo straci pieniądze z konta bankowego.

SMS o wyłączeniu energii elektrycznej może dostać każdy. Oszuści wykorzystują do tego szereg numerów telefonów, o których zgłoszenia codziennie dostajemy od naszych czytelników. Poniżej przedstawiamy 10, które spłynęły do nas w ciągu ostatnich godzin. Podkreślamy, że trzeba być wyczulonym na wszystkie takie wiadomości. Oszuści mogą wykorzystywać także numery, których nie ma na poniższej liście:

Po otrzymaniu podejrzanego SMS-a warto rozważyć przesłanie go do specjalistów z CERT Polska do analizy. W smartfonie można też skorzystać z filtrowania, które zazwyczaj występuje jako blokowanie numeru lub czarna lista. Dzięki dodaniu do niej kolejnych numerów, w przyszłości próby kontaktu od takiego nadawcy zostaną zignorowane.