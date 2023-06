SMS o opłacie celnej. Uważaj, bo możesz stracić pieniądze

SMS z informacją o opłacie celnej to popularny schemat oszustwa - podobny przypadek opisywaliśmy już w styczniu (wtedy jednak oszuści podszywali się pod firmę kurierską DHL). Wygląda jednak na to, że właśnie ruszyła nowa fala tego typu przekrętów. Informację otrzymują nawet te osoby, które w ostatnim czasie niczego nie zamawiały.

Wiadomość otrzymaliśmy z numeru +33 656887446, ale można ją dostać z różnych numerów. Jak zawsze w takich przypadkach, treść wiadomości jest lakoniczna i zachęca do szybkiego podjęcia działań - w tym przypadku jest to "UPS: Twoja paczka o numerze F258548528 podlega opłacie celnej (3,99 EUR), odwiedź stronę : mytrack-ups.com" .

Scenariusz ataku jest bardzo prosty. Treść wiadomości ma zachęcić odbiorcę do kliknięcia w link, na której znajduje się fałszywa strona szybkich płatności. Nieświadomy użytkownik może się na to łatwo nabrać (szczególnie, jeśli oszuści trafią na osobę zamawiającą sprzęt z zagranicy). W rzeczywistości cyberprzestępcy wykorzystują spreparowaną stronę, by przejmować dane logowania do bankowości. Jeśli w ich ręce trafi także kod z uwierzytelniającego SMS-a, wtedy już prosta droga do wyczyszczenia naszego z oszczędności.