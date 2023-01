Numer telefonu +48799448084 może się przydać w najmniej oczekiwanym momencie, dlatego warto zapisać go w książce w telefonie. To kontakt, który okazuje się niezbędny, by zgłosić podejrzany SMS do analizy bezpieczeństwa.

Numer 799448084 to kontakt do zespołu z CERT Polska, który zachęca, by wykorzystywać go do zgłaszania podejrzanych wiadomości SMS. W dobie codziennych ataków tego rodzaju, warto więc zapisać wspomniany numer w telefonie, aby przekazać SMS w ręce specjalistów bezpieczeństwa. Jeśli wiadomość przesłana na numer +48799448084 okaże się oszustwem, może to poskutkować wydaniem dodatkowych komunikatów ze strony CERT Polska, by ostrzec innych przed możliwym atakiem.

Ponieważ CERT oczekuje od Polaków przekazywania potencjalnie niebezpiecznych wiadomości SMS w niezmienionej formie, najwygodniej jest, kiedy numer +48799448084 znajduje się już w książce adresowej. Wówczas najłatwiej przesłać podejrzaną wiadomość SMS do nowego odbiorcy. Trzeba jednak przy tym pamiętać o pewnych zasadach. Z jednego numeru można przekazać maksymalnie 3 SMS-y w ciągu 4 godzin, trzeba także pamiętać, że chodzi o analizę phishingu, toteż wiadomości SMS Premium co do zasady nie pasują do tej kategorii.

Fałszywe wiadomości SMS trafiają do Polaków codziennie. W ostatnim czasie odnotowujemy szczególnie wiele zgłoszeń dotyczących SMS-ów o Netfliksie i rzekomo planowanym odłączeniu energii elektrycznej przez niedopłatę na koncie. SMS-y o wstrzymanych paczkach nie są już tak często spotykane jak w okresie przedświątecznym.

Po otrzymaniu fałszywej wiadomości SMS, poza możliwością zgłoszenia jej do zespołu CERT Polska pod numerem 799448084, warto rozważyć dodanie danego numeru do czarnej listy w telefonie. W przyszłości pozwoli to uniknąć podobnego ataku od tego samego nadawcy. Nie rozwiązuje to rzecz jasna problemu, ale ogranicza skalę - często kolejne ataki realizowane są z tych samych numerów telefonów od wielu miesięcy.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl