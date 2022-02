Uwaga na fałszywe SMS-y. Można stracić pieniądze

Po kliknięciu w łącze ofiara jest przekierowywana do fałszywej bramki płatności. Za jej pośrednictwem oszuści skłaniają do podania nazwy swojego banku oraz informacji, które mają im umożliwić przejęcie danych logowania do konta. W ten sposób przestępcy otrzymują wszystko, czego potrzebują, by wyczyścić rachunek ofiary ze zgromadzonych na nim środków.