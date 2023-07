SMS, którego nie wysłała Poczta Polska. Uwaga na link

Wiadomość SMS, której nadawcą tylko teoretycznie jest Poczta Polska, to próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Do każdego może trafić komunikat, który zachęca do "aktualizacji adresu", by kurier mógł dostarczyć skutecznie paczkę. Taki SMS to typowa próba wyłudzenia i lepiej na niego nie reagować.