10 SMS-ów, które możesz dostać w każdej chwili. Od razu usuwaj

Fałszywe wiadomości SMS o paczkach, zamówieniach i dostawach trafiają masowo do Polaków co najmniej od dwóch tygodni. Ostatnio coraz częściej także w godzinach nocnych - najpewniej po to, by wykorzystać uśpioną czujność adresata i łatwiej nakłonić go do kliknięcia załączonego, fałszywego linku.

Jeśli odbiorca nie zauważy, że ma do czynienia z oszustwem, trafi na spreparowaną przez oszustów stronę. Zależnie od sytuacji, może to być na przykład fałszywy serwis do szybkich płatności, by teoretycznie dopłacić do dostawy paczki albo serwis zachęcający do instalacji zainfekowanej aplikacji w smartfonie.

W tym drugim przypadku będzie to najpewniej trojan bankowy. Finałem obydwu sytuacji jest jednak kradzież pieniędzy z konta ofiary po przejęciu danych logowania do bankowości. By uchronić się przed problemami, podobne SMS-y najlepiej jest ignorować, numery nadawców dodawać do czarnej listy, albo po prostu od razu usuwać z telefonu.

Od naszych czytelników wciąż otrzymujemy kolejne zgłoszenia o fałszywych SMS-ach o paczkach. Najczęściej powtarzają się wiadomości o następujących treściach: Twoja paczka znajduje się w punkcie odbioru, znajdź adres tutaj... [LINK] Dostawa zaktualizowana. Kliknij poniższy link, aby uzyskać informacje o paczce... [LINK] Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty. Prosimy uregulować należność... [LINK] Twoja paczka może być opóźniona, potwierdź dostawę tutaj... [LINK] Nie udało nam się dostarczyć Twojej paczki. Prosimy o potwierdzenie, aby została ponownie dostarczona... [LINK] Wystąpił problem z dostawą. Proszę sprawdzić następujące informacje... [LINK] Twoje zamówienie zostanie dostarczone jutro... [LINK] Podjęliśmy próbę dostarczenia Twojej paczki. Sprawdź jej status tutaj... [LINK] Paczka została wstrzymana w centrum dystrybucji. Śledź jej status tutaj... [LINK] Proszę zapłacić za przesyłkę, która czeka w paczkomacie... [LINK]

Uważaj na takie SMS-y. W 4 dni dostaliśmy ponad 350 zgłoszeń

Wszystkie fałszywe SMS-y o paczkach łączy łamana polszczyzna, nierzadko losowe znaki przedzielające słowa oraz linki prowadzące do dziwnych domen - oszuści nawet nie próbują udawać w adresie, że podszywają się na przykład pod znaną firmę kurierską. W samej treści SMS-ów zdarzają się jednak także nawiązania do konkretnych przewoźników, głównie firmy DHL. Uważajcie na takie wiadomości i nie dajcie się nabrać.