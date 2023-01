SMS o dopłacie 1,99 PLN: "Szanowny kliencie"

Podobną wiadomość SMS , jak zawsze w takich przypadkach, można dostać z różnych numerów. Co istotne, w każdym przypadku treść SMS-a jest lakoniczna i nadawca zachęca w niej do szybkiego podjęcia działań. "Szanowny Kliencie, Twoja paczka nie mogła zostać dostarczona z powodu niezapłacenia opłaty celnej (1,99 zł), którą możesz zapłacić pod poniższym linkiem" - brzmi kluczowy fragment SMS-a. Dalej pojawia się skrócony link do fałszywej strony, w którym można znaleźć frazę "DHL".

Jeśli odbiorca fałszywego SMS-a nie zorientuje się, że ma do czynienia z oszustwem i kliknie link, zostanie przeniesiony na spreparowaną stronę, która tylko przypomina autentyczny serwis szybkich płatności. Oszuści wykorzystują ją, aby przejmować dane logowania do bankowości. Login i hasło zostają wprost przesłane atakującym i wówczas to oni próbują zalogować się na prawdziwe konto ofiary. Jeśli ta poda również kod z SMS-a uwierzytelniającego (o co na tym etapie raczej nietrudno), kradzież pieniędzy z rachunku to formalaność.