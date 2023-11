SMS, który może trafić do każdego. To nie przypadek

SMS o przesyłce pocztowej lub kurierskiej związany z różnego rodzaju "problemami" to znany widok w telefonach. Rozpoczynający się okres przedświątecznych zakupów to jednak gratka dla internetowych oszustów, którzy nasilają swoje działania właśnie w tym okresie. Jak co roku wykorzystują rozkojarzenie potencjalnych ofiar, coraz częściej atakując je fałszywymi reklamami oraz spreparowanymi SMS-ami. W najbliższych tygodniach trzeba więc być gotowym na częstsze przypadki fałszywych SMS-ów.

Każdy SMS, w którym ktoś sugeruje, że paczka wymaga jakiegokolwiek działania ze strony adresata, co do zasady powinien zostać uznany za podejrzany. Oszuści wykorzystują najczęściej wizerunek Poczty Polskiej lub znanych firm kurierskich, by wzbudzić zaufanie u odbiorcy i nakłonić go do kliknięcia załączonego w SMS-ie linku. Łącze z SMS-a prowadzi do strony, gdzie wyłudzane są przynajmniej dane osobowe, jak nie login i hasło do bankowości elektronicznej, bądź dane karty płatniczej.

Jeśli atakujący wejdą w ich posiadanie, mają otwartą drogę do kradzieży pieniędzy z konta poszkodowanego. Jeśli do tego etapu ofiara nie zorientowała się bowiem, że jest oszukiwana, oprócz loginu i hasła zapewne bez większego zastanowienia przepisze też do formularza kod z SMS-a z banku, nie zwracając uwagi na szczegóły wymienione w treści. Oszuści posługują się przeróżnymi pretekstami, najczęściej podpierając się rzekomą koniecznością "potwierdzenia danych" czy "uwierzytelnienia tożsamości".

Apelujemy więc, by zwłaszcza w okresie przedświątecznym najzwyczajniej w świecie uważać na otrzymywane wiadomości SMS oraz e-maile. Treści od nieznanych nadawców, podejrzanych numerów czy po prostu budzące podejrzenia najlepiej jest od razu ignorować. W przypadku podejrzeń, że dany SMS może być fałszywy, warto pamiętać o możliwości zgłoszenia go do dalszej analizy zespołowi CERT Polska.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl