SMS z numeru +46. Może trafić do każdego i zaskoczyć

Przywykliśmy już do wiadomości SMS oraz e-maili, w których ktoś podszywa się pod Allegro, OLX, Pocztę Polską czy firmy kurierskie, deklarując konieczność podjęcia jakichś działań. Zwykle chodzi o "odbieranie pieniędzy", generowanie etykiet nadawczych lub aktualizowanie adresu, przez co ma być możliwa dostawa danej paczki. Oczywiście wszystkie te historie są zmyślone, a w SMS-ach pojawia się dodatkowo fałszywy link.

Nasz czytelnik Piotr otrzymał podobną wiadomość, ale inną niż wszystkie. W tym przypadku ktoś wykorzystuje wizerunek firmy kurierskiej UPS i wzywa do wniesienia dodatkowej opłaty, ale co ciekawe treść SMS-a przygotowano w języku angielskim. Dodatkowo jest on rozsyłany z zagranicznego numeru +467191202255670. Kierunkowy +46 to numer kierunkowy Szwecji, z kolei sam numer znany jest w internecie, co potwierdza rosnąca liczba wyszukiwań w serwisie nieznany-numer.pl.

Fałszywy SMS z numeru +46 © dobreprogramy

Co do zasady otrzymany SMS nie różni się od podobnych ataków w polskiej wersji językowej. Tutaj także pojawia się link prowadzący do tylko pozornie autentycznej strony, gdzie odbiorca ma rzekomo podjąć jakieś działania, by dostawa paczki mogła zostać zrealizowana. W chwili pisania niniejszego tekstu witryna z SMS-a już nie działa, ale nie oznacza to, że oszuści nie rozsyłają analogicznych SMS-ów z innym adresem, który w danym momencie nie jest jeszcze blokowany na przykład przez dostawców internetu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Po otrzymaniu podobnej wiadomości SMS najlepiej jest przeanalizować ją bez emocji i co do zasady nie klikać załączonego linku. Prowadzi on najpewniej do fałszywej strony logowania danego przewoźnika, gdzie oszuści wyłudzą przynajmniej dane logowania ofiary lub dodatkowo login i hasło do bankowości internetowej. Jeśli odbiorca ma podejrzenia, że wezwanie może być autentyczne, najlepiej we własnym zakresie skontaktować się z przewoźnikiem, by rozwiać wątpliwości. Samą wiadomość SMS można natomiast przesłać do analizy bezpieczeństwa specjalistom z CERT Polska.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl