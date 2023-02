SMS o nowym numerze. Może trafić do każdego Polaka

Wiadomość SMS zaczynającą się od słów "cześć tato" i jak zakładamy - szeregu innych zwrotów kierowanych do innych członków z rodziny , może dostać w zasadzie każdy. Atakujący korzystają zapewne z bazy numerów, która mogła trafić do sieci w wyniku jakiegoś ataku. W wiadomości SMS sugerują, by skontaktować się z nadawcą przez WhatsAppa , aby nawiązać kontakt. To pierwszy krok do finansowego oszustwa.

Opisywana przez nas wiadomość SMS została nam wysłana przez czytelnika Roberta. W tym przypadku nadawca posługiwał się numerem +48727698529, ale oczywiście nie jest to regułą. Podejrzaną wiadomość SMS warto zgłosić do analizy zespołowi CERT Polska, a nadawcę dodać w telefonie do czarnej listy, ale nie zablokuje to podobnych prób kontaktu w przyszłości z innych numerów. Najważniejszy jest więc zdrowy rozsądek i analiza sytuacji oraz co do zasady założenie, że wszystkie nietypowe prośby tego rodzaju mogą być próbą oszustwa.