Wiadomość SMS z numeru 507629418. Może trafić do każdego

SMS o stawce godzinowej i "pilnym poszukiwaniu pracowników" z numeru +48507629418 trafia do losowych odbiorców. W treści pojawia się zachęta do dalszego kontaktu przez WhatsAppa. To znany schemat oszustwa. Dalej można się spodziewać przynajmniej wyłudzenia danych osobowych lub nawet pieniędzy.

SMS ma krótką treść i ma zachęcić do dalszego kontaktu przez komunikator. "Witam, pilnie potrzebni nowi pracownicy, stawka godzinowa 160 PLN lub lepsza. Praca jest elastyczna" - brzmi główny fragment wiadomości. Co ważne, SMS trafia do osób, które nie są na etapie poszukiwania pracy i automatycznie uznają tę wiadomość po prostu za spam - wynika ze zgłoszeń w serwisie nieznanynumer.pl. Na dziwną wiadomość zwrócił też uwagę nasz czytelnik Henryk, który dostał takiego SMS-a z numeru 507629418.

Jeśli użytkownik uwierzy, że ma przed sobą życiową szansę, by zyskać ciekawą i dobrze płatną pracę, najprawdopodobniej szybko zdziwi się, że nie czeka na niego żadna wypłata. To nie pierwszy raz, kiedy widzimy SMS-y zachęcające losowe osoby pod różnymi pretekstami do kontaktu przez WhatsAppa. Niestety, co do zasady to oszustwo socjotechniczne. Nadawca chce nawiązać kontakt z późniejszą ofiarą, wyłudzając od niej później dane osobowe czy pieniądze - jak w przypadku analogicznego oszustwa z SMS-em "od mamy".

Fałszywy SMS © dobreprogramy

SMS z numeru 507629418 to tylko przykład

Wykorzystanie numeru +48507629418 do wysyłania SMS-ów o podobnej treści to oczywiście tylko przykład, w dodatku stosunkowo świeży. W sieci można trafić na znacznie więcej zgłoszeń analogicznego problemu związanego z numerem 506581586. W tym przypadku numer nadawcy znany jest od wielu tygodni i jak wynika ze zgłoszeń w serwisie nieznanynumer.pl, również był wykorzystywany we wrześniu do rozsyłania podobnej "oferty" pracy po kontakcie przez WhatsAppa.

Dla formalności podkreślamy, że SMS o takiej treści nie jest autentyczny. Nadawca chce zdobyć zaufanie odbiorcy, który jest skuszony możliwością szybkiego zyskuje, ale może to prowadzić wyłącznie do strat. Warto pamiętać, że w skrajnych przypadkach łatwowierność może doprowadzić nawet do utraty wszystkich życiowych oszczędności. Niedawno opisywaliśmy przypadek mężczyzny, który chcąc zainwestować w kryptowaluty finalnie stracił kilkaset tysięcy złotych.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl