Wiadomości SMS, w których ktoś podszywa się pod OLX cały czas w różnych wersjach trafiają do telefonów Polaków. Najnowsza forma to krótki komunikat z "gratulacjami sprzedaży przedmiotu". Dalej w treści pojawia się fałszywy link do rzekomego odebrania pieniędzy za produkt.

Taka wiadomość SMS to oczywiście oszustwo, a zwrócił na nie uwagę serwis Sekurak. Podobne przypadki opisujemy od dłuższego czasu. Atak jest niebezpieczny, bo nadawca podmienia również nazwę nadawcy, przez co fałszywe wiadomości trafiają do autentycznych wątków z wiadomościami SMS od serwisu OLX. Odbiorca może więc machinalnie kliknąć link i w ten sposób trafić na spreparowaną stronę internetową.

Jeśli odbiorca uwierzy, że konieczne jest podanie jakichkolwiek danych, aby "dostać pieniądze", niedługo potem zapewne straci oszczędności z konta bankowego. Oszuści proszą o podanie loginu i hasła do banku lub danych z karty płatniczej, które potem są wykorzystywane przez atakujących do kradzieży. Przypominamy - aby otrzymać od kogokolwiek przelew nie ma konieczności dzielenia się z kimkolwiek loginem i hasłem do bankowości elektronicznej.

Dokładnie na tej samej zasadzie działa analogiczny atak z wizerunkiem Poczty Polskiej w tle. Apelujemy zatem ponownie, by wszystkie internetowe transakcje finalizować wyłącznie przez oficjalne narzędzia danego serwisu sprzedaży (tutaj OLX) i nie klikać w żadne linki przesyłane drogą SMS-ową czy mailową, które sugerują możliwość odebrania środków czy finalizacji transakcji z kupującym, bo to po prostu phishing. Taka osoba to najpewniej oszust, z którym kontakt zakończy się tuż po uzyskaniu niezbędnych danych do kradzieży pieniędzy.

