Czytelniczka rozpoznała oszustwo. "Natychmiast przyszły SMS-y"

Do naszej redakcji dotarł sygnał o kolejnej próbie oszustwa z wykorzystaniem wizerunku OLX, choć warto pamiętać, że podobne ataki mogą być związane także z innymi serwisami oferującymi możliwość wystawiania ogłoszeń. Atakujący liczy na niską biegłość sprzedającego związaną z obsługą serwisu oraz procesu sprzedaży i wysyła do niego SMS-y, w których podszywając się pod serwis (tutaj OLX) deklaruje, że produkt został już sprzedany i trzeba podjąć działania, by otrzymać pieniądze na konto.