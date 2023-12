SMS z kierunkowego +33. "Paczka podlega opłacie celnej"

Wiadomość SMS z numeru kierunkowego +33 to próba oszustwa. Ktoś podszywa się pod firmy kurierskie i sugeruje, że "paczka podlega opłacie celnej". SMS może zostać wysłany m.in. z numeru +33681169071 lub +33607438358, ale to tylko przykłady.

SMS o opłacie celnej do paczki, który jest rzecz jasna fałszywy, nierzadko wysyłany jest z zagranicznych numerów kierunkowych +33. Do naszej redakcji trafił taki SMS z numeru +33681169071, z kolei czytelniczka Agnieszka ostrzegła nas o analogicznej wiadomości z numeru +33607438358. Są to jednak wyłącznie przykłady - należy spodziewać się, że analogiczne próby ataku przeprowadzane są również z innych numerów telefonu. Niedawno podobne oszustwo realizowano z kierunkowych +44 i +66.

Treść SMS-a z numeru +33 jest typowa dla tego typu ataków. Nadawca posługuje się krótką treścią, która ma wywołać poczucie konieczności podjęcia szybkich działań. Informacja o opłacie celnej (zwykle chodzi o rzekomą konieczność zapłaty kilku złotych) ma sugerować, że odbiorca inaczej straci możliwość odbioru paczki zza granicy.

Okres przedświąteczny, w którym SMS-y o paczkach trafiają do losowych Polaków nie jest przypadkowy - oszuści liczą na to, że trafią na kogoś roztargnionego, kto faktycznie czeka na przesyłkę i odruchowo kliknie link z treści, by uiścić opłatę. Jeśli ofiara uwierzy w treść SMS-a i kliknie link, trafi na spreparowaną stronę internetową z formularzem szybkich płatności, który będzie wyglądać jak autentyczny.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

W ten sposób oszuści wyłudzają dane logowania do bankowości internetowej lub dane karty płatniczej. Zależnie od formy ataku, zrobią w ten sposób zakupy na cudzy koszt (obciążając kartę ofiary) lub włamią się na konto w banku, by podjąć próbę kradzieży wszystkich oszczędności. Niestety, takich przypadków nie brakuje.

Po otrzymaniu SMS-a z numeru +33 lub innego, który nawiązuje do przesyłek, warto dwa razy zastanowić się, czy może być autentyczny. Jeśli z treści wynika, że dostawę ma umożliwić podjęcie jakichś działań, co ma być możliwe pod załączonym linkiem, lepiej go nie klikać i zweryfikować sprawę samodzielnie, kontaktując się z dostawcą pod oficjalnymi numerami infolinii, które można znaleźć w internecie. Warto również pamiętać, że wszystkie podejrzane SMS-y można przekazywać do analizy bezpieczeństwa pod numer 8080 - w ten sposób trafią do zespołu CERT Polska.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl