SMS z numeru +44 lub +66. Poczta Polska ostrzega odbiorców

SMS z kierunkowego +44 wskazującego na numer z Wielkiej Brytanii lub +66 (związany z Tajlandią) może trafić do każdego Polaka i jeśli dotyczy przesyłki, niemal na pewno jest próbą oszustwa - ostrzega CERT Poczty Polskiej. To dodatkowe potwierdzenie zgłoszeń fałszywych SMS-ów, które trafiły w ostatnich dniach do naszej redakcji. Wiadomość SMS z numeru +447599118827 (choć ten jest tylko przykładem) to w rzeczywistości wyłącznie próba wyłudzenia danych lub pieniędzy na przykład pod pretekstem rzekomej konieczności potwierdzenia adresu dostawy przesyłki.