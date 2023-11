SMS z kierunkowego +44. "Proszę potwierdzić swój adres"

Do naszej redakcji trafiło zgłoszenie podejrzanego SMS-a z numeru +447599118827 , z którego treści można wywnioskować, że został wysłany przez Pocztę Polską. Nic bardziej mylnego. Chociaż SMS jest nietypowo długi jak na typową próbę phishingu , załączony w treści link prowadzi do spreparowanej strony internetowej, gdzie można spodziewać się wyłudzenia danych osobowych lub pieniędzy .

Nietypowa forma SMS-a nie zmienia jednak faktu, że trzeba się "postarać", by dać się nabrać na ten przekręt. Po pierwsze już sam smartfon może zorientować się, że nadawca jest podejrzany i przestrzec użytkownika przed potencjalnym wyłudzeniem. Po drugie sama wiadomość zawiera błędy gramatyczne i trudno uznać ją za dobrze przygotowaną treść , jakiej można by oczekiwać w przypadku autentycznego komunikatu tego typu od Poczty Polskiej. Po trzecie - w chwili pisania niniejszego tekstu otwarcie strony docelowej nie jest takie proste, bo o niebezpieczeństwie może ostrzec już ISP .

Nasilające się ataki SMS-owe związane z dostawami i usługami kurierskimi to spodziewane zjawisko w szeroko rozumianym okresie przedświątecznym. Atakujący starają się wykorzystać chaos i roztargnienie odbiorców wiadomości, a tym samym skutecznie zachęcać ich do machinalenego odwiedzania stron i podawania swoich danych. Zależnie od danego przypadku, w ten sposób można nie tylko udostępnić swoje personalne dane, ale również stracić pieniądze z konta, jeśli przez nieuwagę udostępni się login i hasło do bankowości elektronicznej, co jest możliwe m.in. dzięki aplikacjom zdalnego dostępu. Jak pokazuje praktyka, takie przypadki niestety cały czas się zdarzają.