SMS z numeru +33. "W ostatnim czasie nic nie zamawiałem"

Jak donosi, wiadomość została odebrana z numeru z kierunkowym +33 , który wskazuje na rejestrację numeru we Francji. To zbieżny schemat zwłaszcza w przypadku dłuższych komunikatów przybierających formę wiadomości RCS. Nadawcy tworzą stosunkowo długą treść i stosują różne triki (czasem celowo znaki z obcych alfabetów ), aby zmylić automatyczne systemy blokowania treści stosowane przez operatorów.

SMS o paczce co do zasady może dotrzeć do każdego. Oszuści wykorzystują zdobyte na czarnym rynku bazy telefonów klientów różnych firm, które trafiły do sieci po wycieku danych. Najważniejsze, by nie zareagować na tego typu wiadomość pochopnie, tylko na chłodno ją przeanalizować. Jeśli w treści znajduje się dziwny link (najczęściej skrócony), a komunikat sugeruje konieczność podjęcia szybkich działań, by uniknąć jakichś konsekwencji, można być niemal pewnym, że SMS jest spreparowany.