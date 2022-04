SMS z numeru 512196624. Dostajemy dziesiątki takich zgłoszeń

Jak sygnalizują nam czytelnicy, masowa wysyłka fałszywych SMS-ów o rzekomym wyłączeniu prądu przez niedopłatę wciąż trwa. W tle sprawy jest wizerunek firmy PGE, która oczywiście nie ma związku z wiadomościami. Atakujący wykorzystują znaną nazwę, by wywołać strach u potencjalnych odbiorców. Jedno z najnowszych takich zgłoszeń to SMS z numeru 512196624 - warto go od razu zablokować .

Takie SMS-y najlepiej jest po prostu ignorować. Wcześniej można też przekazać podobną wiadomość do analizy przez zespół ekspertów z CERT Polska, a w razie wątpliwości co do należności za energię elektryczną - we własnym zakresie skontaktować się z infolinią dostawcy. Pod żadnym pozorem nie należy natomiast odwiedzać strony pod podanym w treści linkiem, bo ten prowadzi do fałszywego formularza płatności, za pomocą którego oszuści przejmują dane logowania do konta bankowego ofiary.