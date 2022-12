SMS z numeru 726071193. Nadawca liczy na szybką rekcję

Wiadomość SMS o rzekomym ograniczeniu dostępu do konta bankowego może trafić do każdego Polaka. Jak wynika ze zgłoszeń spływających do naszej redakcji, takie SMS-y rozsyłane są m.in. z numeru +48726071193. Nadawca liczy na szybką reakcję, ale to najgorsze, co można zrobić.

Fałszywe wiadomości SMS to stały problem od wielu miesięcy, ale grudzień jest pod tym kątem wyjątkowy. Atakujący liczą na ogólne roztargnienie Polaków przed świętami i machinalne reagowanie na zmyślone prośby wysyłane w wiadomościach. Jeśli ktoś uwierzy, że musi zareagować, by - jak tutaj - uwierzytelnić swoje konto, docelowo straci pieniądze po wyłudzeniu loginu i hasła do bankowości.

Opisywana przez nas wiadomość z numeru +48726071193 skierowana jest do klientów banku Credit Agricole, ale analogiczna treść może także dotyczyć innych banków. Nadawca stara się wywołać uczucie strachu i konieczności szybkiego zareagowania, by "odblokować konto" po podejrzanej aktywności. To zmyślona historia i pretekst, by zmusić odbiorcę do kliknięcia linku. Inny przykład to SMS-y o paczkach.

Na stronie docelowej ofiara trafi na fałszywy formularz logowania do bankowości, przez który wyłudzane są dane. Login, hasło, a docelowo także treść SMS-ów uwierzytelniających transakcje trafią w ręce oszustów. Kradzież pieniędzy z konta na tym etapie to - niestety - jedynie formalność. Takie wiadomości warto więc ignorować i usuwać, a w razie chęci dalszej analizy - wysyłać zespołowi CERT Polska.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

20 lat serwisu dobreprogramy - relacja z Fabryki Norblina

Fałszywe SMS-y: także o paczkach i gazie

Fałszywe wiadomości SMS w grudniu mogą dotyczyć szeregu tematów. Najwięcej z nich zazwyczaj powiązana jest w jakiś sposób z paczkami i dostawami. Stosunkowo nowym patentem oszustów jest pisanie o konieczności dopłaty do dostawy z powodu nadwagi. Pretekstów wykorzystywanych do zachęcenia do kliknięcia spreparowanego linku może być jednak wiele.

Do naszej redakcji regularnie spływają także wiadomości związane z SMS-ami o gazie oraz energii elektrycznej. W tym przypadku oszuści straszą odłączeniem dostawy przez nieuregulowany rachunek. To także zmyślona historia, której nie należy ufać. Ewentualne wątpliwości warto rozwiać kontaktując się na własną rękę z dostawcą.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl