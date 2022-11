Fałszywe wiadomości SMS o paczkach to prawdziwy problem głównie w okresie przedświątecznym. Atakujący wykorzystują wiele numerów telefonów, aby rozsyłać swoje komunikaty do Polaków licząc, że ktoś da się nabrać i machinalnie zechce dopłacić 2,50 zł do dostawy, by się udała. Oczywiście nie ma to związku z rzeczywistością, bo SMS-y dochodzą nawet do osób, które niczego nie zamawiały.