Przesyłka wstrzymana z powodu nadwagi. To nowe oszustwo

W przypadku otrzymania wiadomości SMS tego rodzaju, pod żadnym pozorem nie należy otwierać otrzymanego linku. To oczywiste oszustwo, które najprawdopodobniej ma na celu wyłudzenie danych dostępu do konta bankowego. Oszuści zazwyczaj starają się przygotować formularz, który przypomina taki, który w rzeczywistości wykorzystuje się do płatności internetowych. W rzeczywistości wpisane tam dane trafiają wyłącznie do przestępców.