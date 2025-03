Sposób na niechciane telefony. Sprawdź "czarną listę"

Opcja "czarna lista" w telefonie to po prostu zbiór numerów, od których nie chcemy odbierać połączeń. W efekcie smartfon automatycznie odrzuca połączenia przychodzące z tych numerów, co pozwala na uniknięcie kłopotliwych telefonów w nieodpowiednich momentach. To rozwiązanie jest niezwykle przydatne, gdy ktoś uporczywie próbuje się z nami skontaktować z tego samego numeru.