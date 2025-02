Wangiri to atak. Poznasz po numerze telefonu

Jeśli widzisz nieodebrane połączenie z numeru rozpoczynającego się od kierunkowego +373, +39 lub +223, to najprawdopodobniej wangiri. To rodzaj ataku zwany także "one call". Oszuści celowo dzwonią w taki sposób, by nie było możliwości odebrania połączenia i liczą na płatny telefon zwrotny.