Sposób na sprawy urzędowe. Co trzeci Polak wykorzystuje internet

Trend ten jest zdecydowanie zauważalny i z pewnością będzie się utrzymywał, a nawet wzrastał, wraz z dorastaniem kolejnych pokoleń, które od najmłodszych lat korzystają z technologii . Widząc tę tendencję, przedstawiciele sektora publicznego coraz częściej decydują się na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań IT.

Aplikacje administracji publicznej, które są przyjazne dla użytkownika i ułatwiają komunikację na linii obywatel – instytucje, stają się kluczowym elementem cyfrowej transformacji sektora . Aby jednak spełniać swoją rolę, muszą działać stabilnie i być szybko dostosowywane do zmieniających się potrzeb użytkowników.

W Polsce, niemal wszyscy użytkownicy Internetu (99 proc.) korzystają z sieci Wi-Fi, za pomocą smartfonów, tabletów czy laptopów. Są oni przyzwyczajeni do aplikacji mobilnych, które są intuicyjne i dostosowane do możliwości dotykowych ekranów. Statystyki pokazują, że 8 na 10 internautów korzysta z usług bankowych online . Użytkownicy oczekują, że łatwość obsługi, znana ze sklepów internetowych czy platform streamingowych, będzie dostępna również w serwisach rządowych.

Aplikacje dla obywateli mogą nie tylko znacznie usprawnić dostęp do usług publicznych i zwiększyć efektywność administracji, ale też poprawić interakcję między obywatelami a instytucjami publicznymi. Przykładem może być aplikacja mObywatel , która cieszy się ogromną popularnością - liczba pobrań już dawno przekroczyła 10 mln. Pokazuje to, że Polacy oczekują od administracji nadążania za trendami społecznymi i zmianami.

Podstawowym wyzwaniem, jakie staje przed twórcami aplikacji dla sektora publicznego, jest ich skalowalność. Muszą one być dostępne dla wszystkich obywateli czy danego regionu, a więc dostosowane do dużej liczby użytkowników. Załatwianie spraw urzędowych, takich jak rozliczanie PIT-ów czy składanie podań o zasiłki często jest sezonowe, więc wskazane jest, żeby serwisy rządowe były na to przygotowane. Dlatego coraz częściej sektor publiczny decyduje się na korzystanie z rozwiązań chmurowych.