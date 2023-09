Masz pomysł na funkcję mObywatela? Do zgarnięcia jest 50 tys. zł

Aplikacja mObywatel 2.0 przyciągnęła do siebie już ponad 5 mln użytkowników. Rząd ma nadzieję, że zachęci do niej jeszcze więcej osób i dlatego też regularnie rozszerza jej możliwości. Najnowszy pomysł jest taki, by w dalszym uzupełnianiu funkcjonalności pomogli polscy studenci.

O co chodzi? O hackathon, czyli programistyczny maraton, organizowany przez Centralny Ośrodek Informatyki. Wydarzenie nosi nazwę mObywatel mHack i odbędzie się w dniach 16 – 17 września 2023 r. Lokalizacja to wrocławski Novotel przy ul. Powstańców Śląskich.

W ramach tego hackathonu (liczące od 3 do 5 osób) zespoły studentów kierunków programistycznych spróbują stworzyć funkcjonalną innowację do wykorzystania w aplikacji mObywatel 2.0. Chodzi o to, by była możliwie praktyczna i korzystała z danych ze źródeł publicznych (typu dane.gov.pl).