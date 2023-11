Sprawdź, zanim udostępnisz - oto siedem kluczowych kroków

Zanim udostępnisz wątpliwy lub kontrowersyjny materiał, warto sprawdzić, czy nie jest on zaprojektowany tak, aby wywoływać silne emocje, czy nie ma na celu dzielenia i podżegania, czy spełnia zasady logiki i czy nie został wyjęty z kontekstu . Ważne jest również sprawdzenie pochodzenia informacji oraz kto jest jej autorem.

"Podejmujemy intensywne działania, by przeciwdziałać dezinformacji, bo widzimy, że szybki rozwój platform społecznościowych wzmacnia to zjawisko (...) Projekt "Sprawdź, zanim udostępnisz" to już czwarta w ciągu ostatniego roku kampania edukacyjna przeciw dezinformacji inspirowana lub koordynowana przez NASK. Pierwsza – prowadzona wspólnie z Google – korzystała z metody prebunkingu i miała na celu przeciwdziałanie manipulacji na temat ukraińskich uchodźców w Polsce. Projekt "Bezpieczne Wybory" miał z kolei za zadanie chronić przed dezinformacją w trakcie ostatnich wyborów, a trwająca inicjatywa "Polska na Tle" rozwija i popularyzuje praktykę korzystania z wiarygodnych źródeł informacji – mówi Aleksandra Osman, Kierowniczka Działu Przeciwdziałania Dezinformacji.