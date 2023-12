Czyj to numer. Oto jak łatwo sprawdzisz, kto dzwonił

Czyj to numer. Oto jak łatwo sprawdzisz, kto dzwonił

Z pewnością każdy z nas zastanawiał się kiedyś, do kogo należy dany numer telefonu. Na szczęście, istnieją różne metody, które mogą pomóc nam rozwikłać tę zagadkę. W tym artykule przedstawimy najbardziej popularne z nich.

Na wstępie warto podkreślić, że nasz numer telefonu jest informacją, do której dostęp jest stosunkowo łatwy. Wiele osób umieszcza go na swoim profilu na mediach społecznościowych lub na platformach aukcyjnych, kiedy chcą coś sprzedać lub oddać. Następnie te dane mogą zostać sprzedane przez właścicieli danego portalu reklamodawcom. Przyznał się do tego parę lat temu Facebook. Dane te mogą być również pozyskiwane przez inne podmioty, które zajmują się zbieraniem informacji z ogólnodostępnych źródeł.

Innym sposobem na zdobycie naszego numeru jest wyciek danych lub ich kradzież z firm, w których mieliśmy konto, co nie jest rzadkością. Dane te są później odsprzedawane innym podmiotom, co umożliwia telemarketerom lub oszustom kontakt z nami.

Z jednej strony, mogą to być telemarketerzy, którzy oferują różnego rodzaju produkty, takie jak słynne garnki, fotele do masażu lub przeszacowane instalacje fotowoltaiczne. Z drugiej strony, mamy do czynienia z oszustami, którzy chcą wyłudzić od nas pieniądze. W zależności od aktualnej "mody", podszywają się pod banki, obiecują inwestycje lub zwrot z inwestycji w kryptowalutach, wyłudzają oszczędności od osób starszych metodą "na wnuczka" lub oferują zakup paczek zalegających na poczcie polskiej. W zasadzie tylko kreatywność jest tutaj limitem.

Dla osób, które chcą sprawdzić lokalizację nieznanych numerów, istnieje wiele serwisów internetowych oferujących geolokalizację numerów. Niestety, są one kolejnym oszustwem. Płatne raporty oferowane przez te serwisy nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a prośba o ich wygenerowanie jest w praktyce zapisaniem się do płatnej usługi SMS.

Możliwość geolokalizacji numerów telefonicznych jest tylko w gestii służb posiadających zaawansowane urządzenia, tzw. IMSI Catcher, które mają jednak ograniczony zasięg działania.

Na szczęście, istnieją polskie i zagraniczne wyszukiwarki numerów, które mogą pomóc nam w weryfikacji dzwoniącego. Dysponują one bazą głównie firm. Często umożliwiają one ocenę numeru lub napisanie krótkiego komentarza. Czasem wymagają skromnej opłaty za raport, w którym podana jest firma będąca właścicielem numeru.

Wśród polskich serwisów warto wymienić m.in.: nieznany-numer.pl, ktoto.info, infonumer.pl, numerytelefonu.com, czyjtonumer.net, czyjnumerek.pl. Wśród zagranicznych serwisów warto wspomnieć o Truecaller oraz Sync.me. Oferują one znacznie większą bazę niż polskie portale, ale zdobywają te dane dzięki wymogowi dostępu do kontaktów przypisanych do danego konta Google bądź Microsoft.

Sytuacja wygląda lepiej, jeśli chodzi o aplikacje mobilne. Do najpopularniejszych z nich należą mobilne edycje Truecaller na Androida oraz na iOS, czy Whoscall oferujący bazę nawet miliarda rekordów, która w przeciwieństwie do Truecaller działa w trybie offline.

Warto również zwrócić uwagę na aplikację Showcaller, która pokazuje nawet nazwiska i zdjęcia dzwoniących osób i blokuje spam. Wśród polskojęzycznych aplikacji warto wspomnieć o Czyj to numer? na Androida.

Przemysław Juraszek, dziennikarz dobreprogramy.pl