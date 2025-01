Sprzedają iPhone'y z zainstalowanym TikTokiem. Ceny zwalają z nóg

19 stycznia 2025 r. TikTok przestał działać w USA. Jak się okazuje, była to jedynie chwilowa niedostępność, bowiem Donald Trump "wręczył" firmie ByteDance dodatkowe 75 dni na zawarcie umowy sprzedaży w USA.

TikTok zaczął ponownie działać, lecz aktualnie nie jest dostępny do pobrania w sklepie App Store firmy Apple ani w Google Play. W zaistniałej sytuacji najgorzej mają nowi użytkownicy lub wszyscy ci, którzy odinstalowali aplikację wcześniej.

Na platformie eBay wystawiono między innymi iPhone'y 16 Pro Max z zainstalowanym TikTokiem za 5 000 dolarów oraz iPhone'y 16 Plus za ponad 3 000 dolarów i nie tylko - w ofercie znajdują się również starsze modele z odpowiednio wyższą ceną. Na uwagę zasługuje skala tego zjawiska.

Warto odnotować, że na celowniku administracji USA znalazł się nie tylko TikTok, ale i inne aplikacje należące do spółek macierzystych ByteDance. Są to Lemon8, czy popularny CapCut służący do edycji wideo.