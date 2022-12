Sprzedaż kart graficznych maleje. Jest najniższa od dwóch dekad

Powodem ogromnego zapotrzebowania na karty graficzne była pandemia, która zamknęła wielu ludzi w domach i spowodowała zaburzenia w łańcuchach produkcji elektroniki i nie tylko oraz szaleństwo na wydobycie kryptowaluty Ethereum co stworzyło koszmarną sytuację na rynku dla osób chcących zakupić kartę graficzną.

Sytuacja z dostępnością kart graficznych uległa dopiero po przejściu Ethereum na model Proof-of-stake co załamało popyt na GPU ze strony kryptogórników przynajmniej do czasu znalezienia przez nich nowej opłacalnej alternatywy. Jest to powtórka z lat 2017-2018, po których nastąpił znaczący spadek popytu na GPU w wyniku krachu ETH, które osiągnęło w tamtym czasie swoją pierwszą "górkę" 1 tys. dolarów. Sama Nvidia nawet zapłaciła karę za nieujawnienie jaki wolumen ich układów wtedy nabyli kryptogórnicy.

Najnowsze dane raportu Jon Peddie Research, na które powołuje się portal Tom's Hardware wskazują, że jeszcze w I kwartale 2022 roku na rynek trafiało lekko ponad 13 mln samodzielnych układów, a w III kwartale ta liczba spadła do niecałych 7 mln. Z kolei we wspomnianym już 2018 roku, a dokładniej w I kwartale było to 16,1 mln układów, a rok później ta liczba zmalała do 8,9 mln.

Co ciekawe jeśli idzie o odział rynkowy, to dalej niepodzielnym królem jest Nvidia, która w III kwartale 2022 roku miała aż 86 proc. rynku, co jest wzrostem aż o 9 proc. w porównaniu do I kwartału. Ten zysk jest pokłosiem spadku udziału AMD, które ma teraz 10 proc. kiedy to w Q1 miało jeszcze 24 proc. Warto też zaznaczyć, że bardzo młody na rynku samodzielnych GPU Intel zdołał zgarnąć aż 4 proc. rynku, podczas gdy w Q1 było to jeszcze 0 proc.

Warto zaznaczyć, że są to dane dopiero za III kwartał 2022, kiedy to większość zainteresowanych użytkowników czekała na premierę najnowszych układów AMD oraz Nvidii. Dopiero w Q4 będzie widoczny wpływ najnowszej generacji, ale ten raczej nie będzie duży, ponieważ aktualnie do sprzedaży trafiły tylko bardzo drogie układy z najwyższej półki. Tymczasem lepiej sprzedające się układy średniego segmentu oparte na architekturze Lovelace oraz RDNA3 dopiero mają nadejść w 2023 roku.

Przemysław Juraszek, dziennikarz dobreprogramy.pl