Blokada LHR została ostatecznie złamana. Wielkie święto kryptogórników

Wydobywanie Ethereum na kartach graficznych było jedną składową ogromnego popytu na karty graficzne. Nvidia w celu zniechęcenia kryptogórników wprowadziła do swoich kart algorytm znacząco obniżający wydajność, ale jak widać kryptogórnicy w końcu dali radę go całkowicie ominąć.

Karty Nvidii z dopiskiem LHR z serii GeForce RTX30XX ostatecznie w połowie ubiegłego roku wyparły z rynku zwykłe modele bez ogranicznika bardzo cenione przez kryptogórników. Chętnym pozostały wtedy na rynku tylko modele LHR, gdzie wydajność w wydobyciu kryptowalut została obniżona do 50 proc., a wolne bez tego rozwiązania były tylko flagowce pokroju RTX 3090/Ti i karty graficzne z serii CMP pozbawione wyjść wideo, które po ustaniu boomu na kryptowaluty staną się tylko nic niewartymi elektrośmieciami.

Z tego względu kryptogórnicy preferowali karty dla graczy, które w przypadku nieopłacalności wydobycia zawsze można odsprzedać na rynku wtórnym. Warto jednak zaznaczyć, że w sierpniu pojawiła się aktualizacja do oprogramowania kryptogórniczego od NiceHash pozwalająca przywrócić do 70 proc. wydajności kart z dopiskiem LHR w kopaniu kryptowalut.

Teraz NiceHash wypuścił aktualizację całkowicie odblokowywującą 100 proc. potencjału wydobywczego Ethereum na kartach graficznych LHR. Ta trafiła już do powszechnych programów wydobywczych, a my zdecydowaliśmy się sprawdzić te rewelacje na karcie graficznej Zotac GeForce RTX 3080 Ti Gaming AMP Holo. Wykorzystaliśmy w tym celu oprogramowanie NBMiner w wersji 40.1 pozwalające na osiągnięcie do 70 proc. wydajności kopania na kartach graficznych LHR oraz najnowszy NBMiner 41 zawierający świeżą łatkę od NiceHash.

Można zobaczyć, że nasz redakcyjny egzemplarz GeForce RTX 3080 Ti przy wykorzystaniu sugerowanych przez kryptogórników ustawień jest w stanie osiągnąć 85,83 MH/s na starszej wersji oprogramowania, a najnowsza wersja NBMiner 41 podnosi wynik do 119,7 MH/s. Jest to znaczący progres, ponieważ dotychczas taka wydajność była dostępna wyłącznie dla posiadaczy RTX-ów 3090.



Źródło zdjęć: © dobreprogramy.pl | Przemysław Juraszek [ 1 / 2 ] Wydajność RTX-a 3080 Ti w wydobywaniu Ethereum przy 70 proc. odblokowaniu.

Jest to bardzo duży wzrost w szczególności dla kryptogórników posiadających z musu kopalnie oparte o karty graficzne z dopiskiem LHR, ale naszym zdaniem nie powinno to bardzo wpłynąć na pogorszenie dostępności kart graficznych Nvidii w najbliższym okresie. Po pierwsze ceny energii ciągle rosną, a kurs Ethereum jak na razie od paru miesięcy ciągle spada, co nie będzie zachętą do rozbudowy bądź budowy nowych "kopalni". Dzisiaj ETH jest wycenione na 2400 USD i jest to najgorszy wynik od lipca 2021 roku.

Warto jednak zaznaczyć, że jeśli ETH ponownie wystrzeli do poziomu 4 tys. USD jak miało to miejsce od października do grudnia ubiegłego roku, to problematyczna sytuacja rynkowa może wrócić. Nowe oprogramowanie NBMiner 41 działa zarówno pod windowsem jak i Linuksem i obejmuje większość kart z wyłączeniem niedawno wprowadzonych modeli 3050 oraz 3080 w wersji z 12 GB pamięci, które wykorzystują nowszą wersję algorytmu LHR.