Sytuacja na rynku kart graficznych. Dostępność się poprawiła, ale ceny nie bardzo

Wygląda, że najważniejszym powodem poprawy jest ostatnie mocne złamanie się kursu Ethereum , które spadło z około 4 tys. EUR do poniżej 3 tys. EUR. Wydłużyło to zwrot z inwestycji, przez co kryptogórnicy są mniej skłonni kupować karty graficzne po zawyżonych cenach. Tymczasem dostawy kart graficznych są znacznie wyższe niż wcześniej.

Niestety raczej nie ma co liczyć na spadek do cen sugerowanych, ponieważ inflacja oraz wyższy koszt produkcji układów przez zakłady pokroju TSMC. Bardziej realnym scenariuszem byłyby ceny o 20/30 proc. wyższe od sugerowanych co i tak byłoby lepszą opcją niż często podwójna lub czasem i potrójna cena, z którą mamy do czynienia obecnie.