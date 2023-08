Liam Hehir zapytał automat, co mógłby przyrządzić z wody, wybielacza i amoniaku. Aplikacja podała przepis na aromatyczną mieszankę wody, która... tworzyłaby szkodliwy chlor. Bot twierdził, że to idealny napój bezalkoholowy, który ugasi pragnienie i odświeży zmysły. Dodał też komentarz, by wyrób podawać schłodzony i cieszyć się orzeźwiającym zapachem. Nie wziął jednak pod uwagę, że wdychanie chloru jest szkodliwe i może doprowadzić do śmierci.